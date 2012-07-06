一家苹果店铺服务2.16亿中国人

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
路透上海7月4日电（记者 Melanie Lee）---尽管中国市场占苹果(AAPL.O)营收的五分之一，苹果在这里的零售店铺数量增长却很慢，整个中国的官方零售店铺数量都不及一个宾夕法尼亚州，这给苹果带来的损失可能不仅限於销量。
苹果在大中华区的六家店铺一如既往的拥挤，消费者经常要排很长的队维修iPhone。每当有新产品发布，黄牛党会在店外安营扎寨，第一时间获得产品并高价转卖。
在选择店铺的问题上，苹果是出了名的挑剔。苹果曾表示，愿意多花时间，确保开店的位置是明智的。不过其店铺数量扩展速度设置远低於其自己的目标。
2010年，时任苹果零售负责人的Ron Johnson预计该公司到2012年底时在中国将拥有25家店铺。
“苹果目前的店铺数量显然无法满足消费者的需求。”Monitor Group合伙人Torsten Stocker认为。
苹果产品的巨大吸引力催生了活跃的地下市场，未授权的销售商叫卖走私的苹果产品。小城市涌现山寨苹果店。
随着苹果同意支付6,000万美元给唯冠科技（深圳），iPad商标诉讼达成和解，苹果将可以在中国自由销售iPad，对苹果产品的狂热只会加剧。
目前苹果在北京拥有两家零售店，上海有三家，香港有一家。中国政府官员上个月表示，苹果计划在成都和深圳各开一家店。
在只有1,270万人口的宾夕法尼亚州，苹果拥有八家零售店，仅匹兹堡市就有三家。而中国有13亿人口。苹果拒绝对此予以置评。
Wolf Group Asia首席执行官David Wolf指出，零售店和授权经销商不足给未授权销售商留下了空间。这些未授权店铺内出现不好的用户体验是常事，这可能引发消费者最终丧失对苹果产品信心的风险。
Wolf认为，如果苹果不增加零售店和授权经销商数量，那麽损失的将不只是近期的销量，也会危及在中国市场成功的可持续性。
消费者也可以线上购买苹果产品，但很多消费者更加愿意在零售店内试用产品後再购买。
苹果在中国的零售店总是人满为患，即使是在工作日。苹果首席财务官Peter Oppenheimer去年10月曾指出，苹果在中国的店铺是人流量最高的，营收也排在前列。
“在中国开店会遭遇很多西方国家没有的复杂程序，”商业咨询与研究公司Frost & Sullivan的亚太ICT负责人Andrew Milroy表示。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
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