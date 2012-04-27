苹果在华业绩突飞猛进 但放缓前景不可不防

资料图片 在香港国际金融中心的一家苹果商店广告招牌前，一名男子手持iPhone在通话。 REUTERS/Siu Chiu

路透香港4月27日电(记者 Lee Chyen Yee)---苹果公司(AAPL.O)今年很可能看到其大中华区的营业额增长近一倍，但今後的增速或将放缓，因竞争对手均在中国推出新品。

作为世界上最有价值的科技企业，为在中国市场多分得一杯羹，苹果还需在中国开发出支持中国移动专利技术的iPhone手机，解决好iPad商标之争并开辟更多的官方销售渠道。

今年第一季度，苹果在中国大陆和港台地区的销售额扩大了三倍，达到79亿美元，占到公司总销售额的五分之一。2012年，苹果的销售额料将比去年的133亿美元近乎翻一番。

易观国际(Analysys International)分析师Candice Wang表示：“除非苹果开发出满足消费者需求和口味的好产品，否则未来几年苹果的增速不会像今年这麽迅猛。”

苹果在中国一、二线城市的销售获得极大成功，但在更广阔的中国市场表现差强人意。中国整体的收入水平依然很低。

分析人士表示，有钱的消费者往往认为苹果是优质产品和地位的象征，所以对苹果产品的某些缺陷乐于视而不见。例如iPhone的人机对话功能"Siri"就不能说中文。

江苏的一位苹果用户周女士说：“我看到大家都用iPhone，所以我决定也买一部。我喜欢它的屏幕，应用软件也很时髦。”

但对於多数中国人而言，尤其是三、四线城市的民众，事情远非如此。iPhone 4S基本款在中国的售价为4,988元(790美元)，高於很多中国人的月工资水平。

尽管中国工资水平在上涨。2011年城镇居民人均可支配收入也仅为21,810元(3,500美元)，农村居民人均可支配收入更低至6,977元。

对於很多中国消费者而言，iPhone手机可望不可及，多数人转而选择购买更便宜的智能手机，例如中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)安装谷歌(GOOG.O)安卓系统的智能机。

市场研究机构Gartner的分析师CK Lu说：“苹果的销售额无疑将继续增长，但市场份额是另一回事。如果苹果希望维持或提高市场份额，必须与合作商携手推出价格令消费者更可承受的智能手机。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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