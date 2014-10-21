苹果iCloud服务可能遭中国政府支持的黑客攻击--Greatfire

路透波士顿/北京10月20日 - 监测中国网站的Greatfire.org在博客上发表文章称，苹果(AAPL.O)在中国的iCloud存储和备份服务遭到试图窃取用户信息的黑客攻击，文章并称认为中国政府是该攻击行动的背后支持者。

Greatfire.org称，不明黑客用所谓的“中间人攻击”（MITM）方法，在用户与苹果iCloud服务器之间插入他们自己的网站，有可能获取了用户的密码、iMessage、照片和联系人信息。

研究中国互联网审查的Greatfire.org认为中国政府参与了此次黑客攻击行动，称这次攻击与谷歌(GOOG.O)、雅虎(YHOO.O)以及微软(MSFT.O)的Hotmail之前遭到的攻击类似。

路透联系到的两名独立安全专家称，Greatfire的报告似乎可信。

“我看到的所有证据会表明这是一次真正的攻击，”安全软件开发商F-Secure的首席研发官Mikko Hypponnen说。“中国政府在直接攻击苹果产品的中国用户。”

苹果几周前表示，将开始在中国电信的服务器上存储中国用户的iCloud数据。

Greatfire.org称，鉴于像中国电信这样的互联网供应商属于“中国国内互联网的骨干”，要是不了解这些供应商，则不太可能进行这样的攻击。

Greatfire.org还称，这次的黑客攻击可能与苹果决定在中国电信的服务器存储用户数据无关。

目前尚不清楚黑客是否依然活跃。路透就此联系苹果方面，他们没有立即置评。中国电信也没有立即回复请求。

路透尚未联系到中国驻美国大使馆就此发表评论。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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