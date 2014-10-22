更新版-1苹果iCloud服务可能遭中国政府支持的黑客攻击--博客

(本文由路透中文网编译提供)

（新增苹果代表及中国外交部方面的评论）

路透波士顿/北京10月21日（记者 Jim Finkle/Gerry Shih/白宾） - 监测中国网站的Greatfire.org在博客上发表文章称，苹果 在中国的iCloud存储服务遭到试图窃取用户信息的黑客攻击，文章并称认为中国政府是该攻击行动的背后支持者。

Greatfire.org称，不明黑客用所谓的“中间人攻击”（MITM）方法，在用户与苹果iCloud服务器之间插入他们自己的网站，有可能获取了用户的密码、iMessage、照片和联系人信息。

苹果的一名代表拒绝对上述中国政府试图窃取其用户信息的说法发表评论，但指出公司已经对技术支持页面进行了更新，提供了如何防范此类攻击的建议。

“我们了解到（黑客）用不安全证书进行间歇性的有组织网络攻击来获取用户信息的活动，我们对此非常重视，”该页面写道。

中国外交部发言人华春莹周二在例行记者会上被问及此事时称，中国政府坚决反对和打击任何形式的黑客攻击活动。

苹果几周前表示，将开始在中国电信 的服务器上存储中国用户的iCloud数据。

路透联系到的两名独立安全专家称，Greatfire的报告似乎可信。

“我看到的所有证据会表明这是一次真正的攻击，”安全软件开发商F-Secure的首席研发官Mikko Hypponnen说。

Greatfire.org称，要是对中国电信这样的互联网供应商不够了解，不太可能进行这样的攻击。

但Greatfire.org还称，这次的黑客攻击可能与苹果决定在中国电信的服务器存储用户数据无关。

中国电信的一位发言人称，相关说法不属实，毫无根据。(完)