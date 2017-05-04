焦点：苹果iPhone中国销售止步不前 但服务业务强劲带来新动力

路透北京5月3日 - 苹果(AAPL.O)在中国市场有了新的成长动力：动漫化的龙和战斗的皇族。

面对激烈的市场竞争，苹果iPhone手机销售下滑，但其赚钱的应用(app)销售到iTunes和数字支付等服务业务却出现更强劲的增长。

推动这波服务业务增长的是可通过苹果中国App Store获取的网络游戏，比如目前流行的王者荣耀、梦幻西游和龙之谷。

今年稍晚苹果将迎来首款iPhone推出10周年，在这之前苹果希望能重振增长，这个时候那些应用就在发挥着愈发重要的作用。

在去年苹果App Store营收增长中，中国市场贡献了其中的约一半。

苹果此前公布第二财季iPhone销量意外下滑，来自大中华区的营收减少14.1%，为连续第五个季度减少。[nL4S1I45G6]因面临来自Oppo、Vivo和华为等中国本土手机生产商的竞争，iPhone在中国的市场份额降至约10%，位列第四。

但服务是一大亮点。

“在中国市场我们本季度的服务增长极其强劲，”苹果执行长库克(Tim Cook)周二宣布业绩后对分析师表示，并称该部门录得“两位数”的增长。

根据app分析公司App Annie，去年苹果中国App Store营收超过中国其他app store的营收总和。消费者购买app和在app内进行的花费，苹果都会从中分成。

2016年第四季苹果中国App Store营收达20亿美元，其中75%来自“部落冲突”等收入最高的游戏。中国App Store是苹果增长最快的部门之一。

**内容管制**

尽管如此，在服务营收增加的同时，苹果面临着新的风险。

中国正在收紧包括网络媒体、直播和游戏在内的互联网信息监管。中国国家互联网信息办公室5月2日公布了更严格的互联网新闻信息服务管理规定，将于今年6月1日开始实施。

“你永远不会知道明年将会有什么变化，”研究公司Counterpoint的主管Tarun Pathak表示，其指的是针对网络新媒体的不确定的监管环境。

苹果的游戏app业务同样因为监管收紧而遭遇挫折。中国去年出台的规定，要求在app store上架游戏需要获得严格的许可审批，禁止没有当地合作伙伴的境外开发者上架游戏。

另外，中国的智能手机厂商不仅仅蚕食iPhone的市场份额，他们也强化了服务方面的竞争。

“可以预期(Oppo、华为和Vivo)也会在未来几年非常、非常强势地进军服务领域，这将会影响苹果，”Counterpoint的Pathak说。

为了保持领先优势，苹果在招徕开发者方面做出巨大让步，缩减app在App Store上架所需的审批时间，允许开发者越来越多地把app与包括社交媒体在内的当地服务相结合。

不过，苹果的服务业务仍然与iPhone的销量密切相关。

对于App Store用户而言，料在9月推出的最新款iPhone引人注目的功能有可能成为打破这种关系的关键。

苹果获利状况图表：tmsnrt.rs/1WQvKWe

(完)