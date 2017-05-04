焦点：苹果iPhone中国销售止步不前 但服务业务强劲带来新动力

焦点：中国A股闯关成功 MSCI明晟将其纳入新兴市场指数
路透纽约6月20日 - 美国指数供应商MSCI明晟周二表示，将把中国A股纳入新兴市场指数，但并未将阿根廷从前沿市场升级，令许多新兴市场投资者大跌眼镜。
路透北京5月3日 - 苹果(AAPL.O)在中国市场有了新的成长动力：动漫化的龙和战斗的皇族。
面对激烈的市场竞争，苹果iPhone手机销售下滑，但其赚钱的应用(app)销售到iTunes和数字支付等服务业务却出现更强劲的增长。
推动这波服务业务增长的是可通过苹果中国App Store获取的网络游戏，比如目前流行的王者荣耀、梦幻西游和龙之谷。
今年稍晚苹果将迎来首款iPhone推出10周年，在这之前苹果希望能重振增长，这个时候那些应用就在发挥着愈发重要的作用。
在去年苹果App Store营收增长中，中国市场贡献了其中的约一半。
苹果此前公布第二财季iPhone销量意外下滑，来自大中华区的营收减少14.1%，为连续第五个季度减少。[nL4S1I45G6]因面临来自Oppo、Vivo和华为等中国本土手机生产商的竞争，iPhone在中国的市场份额降至约10%，位列第四。
但服务是一大亮点。
“在中国市场我们本季度的服务增长极其强劲，”苹果执行长库克(Tim Cook)周二宣布业绩后对分析师表示，并称该部门录得“两位数”的增长。
根据app分析公司App Annie，去年苹果中国App Store营收超过中国其他app store的营收总和。消费者购买app和在app内进行的花费，苹果都会从中分成。
2016年第四季苹果中国App Store营收达20亿美元，其中75%来自“部落冲突”等收入最高的游戏。中国App Store是苹果增长最快的部门之一。
**内容管制**
尽管如此，在服务营收增加的同时，苹果面临着新的风险。
中国正在收紧包括网络媒体、直播和游戏在内的互联网信息监管。中国国家互联网信息办公室5月2日公布了更严格的互联网新闻信息服务管理规定，将于今年6月1日开始实施。
“你永远不会知道明年将会有什么变化，”研究公司Counterpoint的主管Tarun Pathak表示，其指的是针对网络新媒体的不确定的监管环境。
苹果的游戏app业务同样因为监管收紧而遭遇挫折。中国去年出台的规定，要求在app store上架游戏需要获得严格的许可审批，禁止没有当地合作伙伴的境外开发者上架游戏。
另外，中国的智能手机厂商不仅仅蚕食iPhone的市场份额，他们也强化了服务方面的竞争。
“可以预期(Oppo、华为和Vivo)也会在未来几年非常、非常强势地进军服务领域，这将会影响苹果，”Counterpoint的Pathak说。
为了保持领先优势，苹果在招徕开发者方面做出巨大让步，缩减app在App Store上架所需的审批时间，允许开发者越来越多地把app与包括社交媒体在内的当地服务相结合。
不过，苹果的服务业务仍然与iPhone的销量密切相关。
对于App Store用户而言，料在9月推出的最新款iPhone引人注目的功能有可能成为打破这种关系的关键。
苹果获利状况图表：tmsnrt.rs/1WQvKWe
(完)
(编译 李爽/杜明霞/王兴亚；审校 白云/李婷仪)
路透纽约6月20日 - 美国指数供应商MSCI明晟周二表示，将把中国A股纳入新兴市场指数，但并未将阿根廷从前沿市场升级，令许多新兴市场投资者大跌眼镜。
路透新加坡6月20日 - 过去两年押注人民币会贬值的众多西方投资者和交易商近几个月纷纷放弃空头部位，之前押空的理由是中国经济走软、存在债务危机威胁以及资本外流等。
路透伦敦6月20日 - 英国央行总裁卡尼周二指出，目前并不是升息的适当时机，他警告称，在英国准备退出欧盟之际，本已疲弱的薪资增长有可能进一步动能减弱。