苹果CEO称计划两年内在大中华区新开25家零售店--新浪

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京10月23日 - 美国苹果公司(AAPL.O)执行长库克周四接受新浪采访称，计划在两年内在大中华区新开25家苹果零售店。
库克回答新浪科技有零售店计划的提问时表示，“在大中华区，目前已经有15家苹果零售店，我们计划两年内增加到40家。”
谈到除iPhone外的下一个盈利增长点，库克指出，上个季度麦金塔电脑(Mac)销售数量明显增加21%；iPad业务虽不是很好，但长期也会变好，此外苹果还有Apple Watch和Apple Pay等业务。
访问中国的库克一行周三与中国国务院副总理马凯会面，双方就加强信息通信领域合作、保护用户信息安全等问题交换了意见。
苹果周一公布的第四财季业绩报告显示，新款iPhone取得了苹果最佳的新品销售成绩，并扶助提振9月当季售出3,930万部iPhone，增长16%；此外，该季售出1,230万台iPad，减少13%。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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