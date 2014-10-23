苹果CEO称计划两年内在大中华区新开25家零售店--新浪

路透北京10月23日 - 美国苹果公司(AAPL.O)执行长库克周四接受新浪采访称，计划在两年内在大中华区新开25家苹果零售店。

库克回答新浪科技有零售店计划的提问时表示，“在大中华区，目前已经有15家苹果零售店，我们计划两年内增加到40家。”

谈到除iPhone外的下一个盈利增长点，库克指出，上个季度麦金塔电脑(Mac)销售数量明显增加21%；iPad业务虽不是很好，但长期也会变好，此外苹果还有Apple Watch和Apple Pay等业务。

访问中国的库克一行周三与中国国务院副总理马凯会面，双方就加强信息通信领域合作、保护用户信息安全等问题交换了意见。

苹果周一公布的第四财季业绩报告显示，新款iPhone取得了苹果最佳的新品销售成绩，并扶助提振9月当季售出3,930万部iPhone，增长16%；此外，该季售出1,230万台iPad，减少13%。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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