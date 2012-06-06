苹果将在深圳与成都新开直营店

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海6月6日电---中国官员周三称，苹果(AAPL.O)将在深圳和成都新开旗舰店。该公司与深圳唯冠的iPad商标权纠纷仍在进行。
苹果眼下在中国大陆只有五家零售店，三家在上海，另两家在北京，在深圳和成都新开零售店将有力助推该公司在大陆的业务。
今年4月，苹果在季报中称其季度利润几乎翻番，主要得益於iPhone销量大增，特别是在大中华区。
唯冠律师Roger Xie此前对路透表示，如果苹果试图在深圳销售iPad，唯冠将寻求禁售令加以阻止。因此，苹果在深圳销售iPad将使其与唯冠的纠纷进一步升级。Xie表示称，双方目前正由法院牵头进行和解谈判。
苹果旗舰店内通常挤满最新iPad和iPhone的顾客，苹果新产品发布时，零售店也会吸引大量人群。但在较不发达城市，未授权零售商销售走私的苹果产品是该公司的一个头疼问题。
据深圳市市场监督管理局一名官员，苹果周一递交了文件，申请在南山益田假日广场新开一家零售店。
该官员称，苹果的申请已进入最後阶段，要获得批准，只需提交环境许可。
在成都，据当地工商行政管理局官员称，苹果於5月底获准建立商店以处理零售业务以及提供售後服务。
苹果发言人拒绝置评。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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