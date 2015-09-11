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路透中文国际短讯 | 2015年 9月 11日 星期五 14:41 BJT

中国财政部称苹果2013年在华少缴税4.52亿元

据中国财政部发布的一份公告，苹果在华企业2013年少缴税4.52亿元。公告称，苹果电脑贸易（上海）有限公司已补缴相关税款4.52亿元及滞纳金0.65亿元。苹果发言人称:“对2013年业务的审计中发现，对税务规则的解读差异导致差额。我们已经补缴了该差额及利息。无论我们在哪里开展业务，我们都会缴纳所有税款。”路透

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