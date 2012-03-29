苹果CEO库克参观郑州富士康工厂

路透上海3月29日电---苹果公司(AAPL.O)首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)参观了富士康集团旗下一家iphone制造工厂，这也是他担任CEO以来首次访问中国。

中国是世界上最大的移动市场，并已成为苹果第二大市场，但苹果公司在中国的发展却被ipad商标之争、劳工纠纷等问题所影响。

署期为3月28日的图片资料以及发给路透的电邮显示，库克微笑参观河南新落成的富士康郑州科技园工厂并与工人会面。资料显示，该厂有12万名员工。

富士康是苹果全球供应链中的重要一环，负责组装多数的iphone和ipad产品，但最近几年出现的一系列工人自杀事件对富士康构成打击。

库克的此次行程包括与国务院副总理李克强的会晤、对北京市长的拜访以及参观北京一家苹果零售店。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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