苹果CEO库克参观郑州富士康工厂

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透上海3月29日电---苹果公司(AAPL.O)首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)参观了富士康集团旗下一家iphone制造工厂，这也是他担任CEO以来首次访问中国。
中国是世界上最大的移动市场，并已成为苹果第二大市场，但苹果公司在中国的发展却被ipad商标之争、劳工纠纷等问题所影响。
署期为3月28日的图片资料以及发给路透的电邮显示，库克微笑参观河南新落成的富士康郑州科技园工厂并与工人会面。资料显示，该厂有12万名员工。
富士康是苹果全球供应链中的重要一环，负责组装多数的iphone和ipad产品，但最近几年出现的一系列工人自杀事件对富士康构成打击。
库克的此次行程包括与国务院副总理李克强的会晤、对北京市长的拜访以及参观北京一家苹果零售店。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。