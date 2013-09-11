苹果首次中美同步推新款iPhone 让水货客很受伤

路透香港9月11日（记者 Yimou Lee/李千仪） - 苹果(AAPL.O)新款iPhone在中国和美国几乎同步发布，会令数以百万计的中国果粉喜出望外，但有一个群体却不怎么高兴，那便是水货客。

新款iPhone在中国内地市场提早发布，预计会令猖獗的水货市场受到冲击。以往，苹果新款产品在香港的上市时间比内地早，造成从香港走私水货的规模一年达到数十亿美元。

水货客还担心，一旦苹果与中国移动(0941.HK)签署iPhone销售协议，后者将会提供优厚的补贴，从而令他们更无生意可做。

“这当然会从一些方面影响我们的生意。要是能很快在官方专卖店买到，何必还要来这里买呢？”深圳一位销售港版水货iPhone的店主黄凯迪（音译）说道。

“但价格仍是我们的优势。我们的价格仍会便宜些，顾客总想买更便宜的，”黄凯迪说。

苹果首次在美国刚刚发布新款iPhone后，于北京时间周三在北京举办活动，以凸显中国市场的重要性。

苹果中国运营商中国联通(0762.HK)和中国电信(0728.HK)已表示，会在新款iPhone发布数天内引入。

一些行业高管称，中国移动预计会在新款iPhone发布不久后与苹果签署iPhone销售协议。

“一旦中国移动与苹果签署协议，也会从这一灰色（水货）市场抢走部分生意，”Forrester Research驻北京分析师Bryan Wang说。

虽然新款iPhone在中国市场提早发布会冲击水货走私，但却不能根除水货。

“这个市场不会彻底消失，因为有很大一部分中国运营商网络用户仍想在他们的合约到期前买新款手机，”Bryan Wang说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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