苹果执行长库克与中国移动董事长在京会面

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海1月10日 - 中国移动 发言人李军称，苹果首席执行官库克（Tim Cook）周四与中国移动董事长奚国华进行了会面，商谈双方的“合作事宜”。这引发外界憧憬双方可能推进合作协议达成。

该发言人在电邮声明中称，库克周四上午访问了中国移动的总部，中国移动董事长奚国华和库克商谈了双方的合作事宜。

声明指出，因签署了保密协议，无法披露进一步的细节。

苹果与中国联通 和中国电信 都有在中国销售iPhone的协议，但迄今仍未与中国移动签署这一协议。中国移动是世界用户数最多的移动运营商。

与中国移动达成协议，将令苹果能够利用一个巨大的用户基础，有助于其阻止在中国智能手机市场所占份额下滑的局面。

库克周四接受当地媒体采访时对记者说，他相信中国在不久的将来会成为苹果的最大市场。

“目前，苹果在大中华区有11个商店和许多经销商。我们将继续在中国扩张业务，我们的零售店数量将超过25个，”新浪科技援引库克的话报导称。（完）