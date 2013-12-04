中国移动一度预售iphone--《财富》网站

路透12月3日 - 据《财富》网站报道，中国移动一度悄然开始预售苹果手机。

苹果公司(AAPL.O)需要扩大中国市场。发达国家市场日益饱和且竞争激烈，苹果正力图扭转其在中国市场上不断下滑的收益增长。

而中国移动则苦苦支撑增长，因其签下新用户的脚步已落后于中国联通(0762.HK) 等竞争对手。

《财富》网站引用网页截屏报道，中国移动苏州分公司的网站周一晚一度开始登记预售iPhone 5S和iPhone5c。路透未能确认该报道。

周二晚7:30，该预定网页被换成一条通知，称网页已更新，预售稍后恢复。

路透未能联系到中国移动代表就此置评。苹果方面拒绝评论。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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