中国移动一度预售iPhone--《财富》网站

中美贸易：中国向美国提供更佳市场准入条件，以避免爆发贸易战--FT
路透4月9日 - 金融时报周日援引了解情况的官员称，中国将针对金融业投资与美国牛肉出口，向特朗普政府提供更好的市场准入条件，以避免两国爆发贸易战。
(本文由路透中文网编译提供)
路透12月3日 - 据《财富》网站报道，中国移动一度悄然开始预售苹果手机。
苹果公司 需要扩大中国市场。发达国家市场日益饱和且竞争激烈，苹果正力图扭转其在中国市场上不断下滑的收益增长。
而中国移动则苦苦支撑增长，因其签下新用户的脚步已落后于中国联通 等竞争对手。
《财富》网站引用网页截屏报道，中国移动苏州分公司的网站周一晚一度开始登记预售iPhone 5S和iPhone 5c。路透未能确认该报道。
周二晚7:30，该预定网页被换成一条通知，称网页已更新，预售稍后恢复。
路透未能联系到中国移动代表就此置评。苹果方面拒绝评论。(完)
编译：王琛 发稿：王燕焜
路透4月9日 - 金融时报周日援引了解情况的官员称，中国将针对金融业投资与美国牛肉出口，向特朗普政府提供更好的市场准入条件，以避免两国爆发贸易战。
路透新加坡4月10日 - 油价周一走坚，受需求旺盛及叙利亚政局不稳提振，但涨势受美国钻探活动再度增长限制。 0109 GMT，布兰特原油期货报每桶55.39美元，较上个交易日收盘价涨0.15美元或0.3%。 美国西德克萨斯中质油(WTI)涨0.24美元或0.5%，报每桶52.48美元。
路透北京4月10日 - 人民日报周一报导称，取消财政重点支出挂钩问题取得突破性进展，中央层面已通过审议，接下来就是走法律修改程序。通过脱钩解决固化格局，有利于科学地安排重点领域的支出，使支出更好地符合实际需要。