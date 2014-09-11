香港《经济日报》：苹果赢得顾客忠心 iPhone 6热炒

（9月11日社评）

苹果昨晨公布新一代智能手机iPhone 6，硬件虽被指平平无奇，抢购潮却犹胜过往。苹果迷死忠追随，既因其稳守潮流定位，更关键是为顾客提供最佳软件体验，俘虏顾客心。

今次是苹果2年一度的iPhone大改款，吸引不少苹果迷更新换代，市传原价约7,000元的5.5寸iPhone 6 Plus 128GB版，炒价逼近2万元，炒风远胜去年的iPhone 5S。

此因苹果品牌定位清晰，相比其他品牌大打机海战术，图高、中、低档通吃，苹果则紧抱高端市场，令iPhone仍稳站智能手机「奢侈品」王座，尤其在新兴市场仍有身份象征效应。

更关键的是，iPhone卖的不单硬件，更卖软件，为用户提供最佳使用体验。相比其他智能手机平台，苹果iOS系统贯彻简洁主义，除稳定性占优外，各功能设置亦力臻简单易用，弹指间满足用户需要。

接位教主乔布斯任苹果舵手的库克，明白自己欠乔布斯的创新力及潮流触觉，故专注为苹果迷提供独特用户体验，紧箍顾客的心，令他们愿不断掏真金白银追买苹果产品、用苹果软件服务，为苹果带来近40%的丰厚毛利率。

库克要续保良好用户体验难度不低，如iOS不时被揭保安漏洞，近日多名外国女星私密照外泄，疑似iCloud被黑客攻入，影响苹果用户信心。库克未来的挑战既要力保及提升顾客良好使用感受，以免他们变心，但还须强化创新力，在手机外开拓其他新潮流的电子产品如智能电视、智能家具等，毕竟吃iPhone老本实难长久，此将是苹果未来盈利以至股价的关键。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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