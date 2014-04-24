苹果公布股票分拆计划 投资者盼其推出新产品

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透旧金山4月23日(记者 Edwin Chan) - 苹果公司(AAPL.O)刚刚为自己争取了亟需的时间。
苹果周三公布3月当季iPhone销量达到4,370万部，远超华尔街预期。苹果还追加300亿美元回购股票，并同意将季度派息提高约8%，且盈利增长7%。
更让人意外的是，苹果还宣布以7：1的比例拆股。这料会受到希望购买苹果股票的个人投资者的欢迎，因苹果股价每股超过500美元，一般投资者很难买得起。
多个利好因素让苹果长期停滞不前的股价窜升8%，但却掩盖了一年多来抑制苹果股价上涨的根本原因：库克何时或者能否为苹果推出新产品。
Hudson Square分析师DanielErnst表示：“多数人都会谈论拆股、提高派息和股票回购。但对于苹果和它的股票而言，真正的焦点在于苹果将推出什么样的新产品，何时推出。”
“在过去一两年做苹果的投资者需要有耐心。而在过去10年苹果投资者是不需要这样的。”
没有人会质疑苹果在过去十年的非凡表现，从最开始的iPod到2007年的iPhone，再到2010年的iPad。但随着谷歌(GOOG.O)斥资数十亿美元购买从机器人到人工智能等技术，三星电子(005930.KS)和其他安卓设备厂商吞噬苹果的市场份额，部分投资者急于看到苹果将推出何种新产品。
很多观察人士认为，今年下半年苹果有望推出新的热卖产品。鉴于苹果股价数月来一直徘徊在500美元左右，周三公布的靓丽业绩将能平息那些希望看到苹果股价变动的投资者。
美国投资大亨伊坎(CarlIcahn)发表推文称：“完全同意（苹果）扩大股票回购规模的计划，对于业绩非常满意。当我们看到新产品时，相信我们也会很高兴。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
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