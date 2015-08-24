苹果执行长库克安抚投资者 对中国市场仍具信心

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透8月24日 - 苹果(AAPL.O)执行长库克周一在美国CNBC节目中，不寻常地发表评论安抚股东对苹果在中国市场业务的忧心。之后，苹果股价盘中从重挫13%反弹至平盘上方。
中国消费者对提振iPhone需求至关重要，中国股市大跌以及中国当局允许人民币贬值，让已因忧心中国经济增长的苹果投资者疑虑加深。
中国股市周一稍早重挫将近9%，让库克罕见地在季度中期对苹果业务情况发表评论。在美股开盘前，他以电邮回覆问题称，iPhone在中国的活跃程度过去几周内已经加速。
他还说，App Store过去两周在中国市场创下年内最佳表现。
“很显然，我无法预知未来，但我们本季迄今的表现让人放心。此外，我仍然相信长期而言，中国是一个前所未见的机遇，”库克写道。
美股盘初时，在大盘全面卖压中，苹果股价一度重挫13%至一年半低点92美元。但两个小时后扳回跌幅，弹升2.25%至108.12美元，帮助Nasdaq和标普500指数脱离修正区域。
“在市场溃散当中，(库克)公开给出苹果对中国市场的正面看法，让那些忧心未来几年苹果在中国市场表现的投资者大大松了一口气。”FBR分析师Daniel Ives说。(完)
(编译 李婷仪 审校 张荻)
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