苹果执行长库克安抚投资者 对中国市场仍具信心

路透8月24日 - 苹果(AAPL.O)执行长库克周一在美国CNBC节目中，不寻常地发表评论安抚股东对苹果在中国市场业务的忧心。之后，苹果股价盘中从重挫13%反弹至平盘上方。

中国消费者对提振iPhone需求至关重要，中国股市大跌以及中国当局允许人民币贬值，让已因忧心中国经济增长的苹果投资者疑虑加深。

中国股市周一稍早重挫将近9%，让库克罕见地在季度中期对苹果业务情况发表评论。在美股开盘前，他以电邮回覆问题称，iPhone在中国的活跃程度过去几周内已经加速。

他还说，App Store过去两周在中国市场创下年内最佳表现。

“很显然，我无法预知未来，但我们本季迄今的表现让人放心。此外，我仍然相信长期而言，中国是一个前所未见的机遇，”库克写道。

美股盘初时，在大盘全面卖压中，苹果股价一度重挫13%至一年半低点92美元。但两个小时后扳回跌幅，弹升2.25%至108.12美元，帮助Nasdaq和标普500指数脱离修正区域。

“在市场溃散当中，(库克)公开给出苹果对中国市场的正面看法，让那些忧心未来几年苹果在中国市场表现的投资者大大松了一口气。”FBR分析师Daniel Ives说。(完)

(编译 李婷仪 审校 张荻)

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