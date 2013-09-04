苹果邀请中国媒体参加9月11日在北京举行的活动--报道（更新版）

三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
（新增分析人士评论）
路透北京9月4日 - 中国媒体周三报道称，苹果(AAPL.O)已经邀请中国记者参加9月11日在北京举行的一个活动；就在该活动举行几小时前，苹果料在美国推出新iPhone。
这将是苹果首次在美国和中国举办几乎同步的活动。
该活动引发外界猜测苹果或许会宣布与中国移动(0941.HK)达成协议。中国移动是以用户数量计全球最大的移动通讯运营商，而且也是唯一未与苹果达成协议的中国大型移动运营商。
苹果和中国移动都没有立即对寻求评论的邮件和电话作出回应。
一些分析人士指出，苹果很可能在该活动上发布新产品，缩短中国消费者等待最新iPhone的时间。
“我认为活动的主要目的是发布新产品。尽管可能宣布与中国移动的合作……我不会过于期待。”咨询公司Gartner一名研究总监Sandy Shen表示。
苹果料于9月10日在美国加州总部推出廉价iPhone。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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