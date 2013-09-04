苹果邀请中国媒体参加9月11日在北京举行的活动--报道

路透北京9月4日 - 中国媒体周三报道称，苹果(AAPL.O)已经邀请中国记者参加9月11日在北京举行的一个活动；就在该活动举行几小时前，苹果料在美国推出新iPhone。

这将是苹果首次在美国和中国举办几乎同步的活动。

这也可能助长外界猜测苹果或许会宣布与中国移动(0941.HK)达成协议。中国移动是以用户数量计全球最大的移动通讯运营商，而且也是唯一未与苹果达成协议的中国大型移动运营商。

苹果和中国移动都没有立即对寻求评论的邮件和电话作出回应。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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