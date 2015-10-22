苹果将在中国投资更多太阳能项目 推动建设绿色供应链

路透华盛顿/旧金山10月21日 - 美国科技巨头苹果(AAPL.O)周三宣布，将在中国建设200兆瓦太阳能项目，并与当地供应商合作提供更多可再生能源。这是该公司建设绿色中国供应链的最新举措，而外界有人指责苹果在中国本地的合作伙伴是污染大户。

除了在中国北方、东部和南部增加200兆瓦的发电能力外，苹果称还将启动一项计划，以“推动制造业合作伙伴提高能效，并在生产中使用清洁能源。”

苹果称，上述200兆瓦项目产生的电量将足够超过26.5万个中国家庭一年的用量。

在周三公布的声明中，苹果供应商富士康宣布从河南省开始，在2018年之前建设400兆瓦的太阳能项目。

“这些项目除了覆盖苹果在中国的运营外，也帮助我们的供应商采用清洁的可再生能源，”苹果环境事务、政策和社会活动副总裁Lisa Jackson在声明中表示。

苹果曾在数月之前表示，将在中国建立起首个大型太阳能能源项目，与太阳能企业SunPower(SPWR.O)在四川省建立两个20兆瓦的太阳能发电场。

该公司目前表示，其中国业务是“碳中性”的，因为太阳能设施的发电量超过苹果在中国各地办公室和零售店的用电量。

绿色和平组织周三表示，苹果在供应链环保方面“迈出了重要一步”。

苹果表示，该计划将在目前至2020年期间减少逾2,000万吨温室气体排放。(完)