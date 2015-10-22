苹果将在中国投资更多太阳能项目 推动建设绿色供应链

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透华盛顿/旧金山10月21日 - 美国科技巨头苹果(AAPL.O)周三宣布，将在中国建设200兆瓦太阳能项目，并与当地供应商合作提供更多可再生能源。这是该公司建设绿色中国供应链的最新举措，而外界有人指责苹果在中国本地的合作伙伴是污染大户。
除了在中国北方、东部和南部增加200兆瓦的发电能力外，苹果称还将启动一项计划，以“推动制造业合作伙伴提高能效，并在生产中使用清洁能源。”
苹果称，上述200兆瓦项目产生的电量将足够超过26.5万个中国家庭一年的用量。
在周三公布的声明中，苹果供应商富士康宣布从河南省开始，在2018年之前建设400兆瓦的太阳能项目。
“这些项目除了覆盖苹果在中国的运营外，也帮助我们的供应商采用清洁的可再生能源，”苹果环境事务、政策和社会活动副总裁Lisa Jackson在声明中表示。
苹果曾在数月之前表示，将在中国建立起首个大型太阳能能源项目，与太阳能企业SunPower(SPWR.O)在四川省建立两个20兆瓦的太阳能发电场。
该公司目前表示，其中国业务是“碳中性”的，因为太阳能设施的发电量超过苹果在中国各地办公室和零售店的用电量。
绿色和平组织周三表示，苹果在供应链环保方面“迈出了重要一步”。
苹果表示，该计划将在目前至2020年期间减少逾2,000万吨温室气体排放。(完)
(编译 徐文焰/王颖；审校 杜明霞/戴素萍)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。