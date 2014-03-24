苹果与Comcast洽谈串流电视服务--WSJ

百度宣布开放自动驾驶平台Apollo
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透3月23日 - 华尔街日报引述消息人士称，苹果(AAPL.O)正在和Comcast Corp(CMCSA.O)洽商一项串流电视服务协议，希望使苹果机顶盒传输不受网路拥塞的影响。
报导称双方的讨论还在初期阶段，在达成最后协议之前还有许多阻碍要克服。
苹果希望其电视服务在抵达用户的“最后一哩路”能够和公用网路分流以加速传输。报导称苹果希望从Comcast有线网络取得特殊待遇来绕过网路拥塞。
Comcast对此不愿置评。苹果则因美国时间为非上班时间而尚未立即有回应。
苹果售价99美元的电视机顶盒竞争对手，是有类似串流装置的Roku及谷歌(GOOG.O)的产品。(完)
(编译 李婷仪 审校 王冠中)
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