苹果CEO库克2015年薪酬为1030万美元

路透1月6日 - 苹果(AAPL.O)执行长库克2015年的薪酬增长11.5%，为1,030万美元。

根据监管文件，去年库克的基本薪资增长约14.4%至200万美元，非证券奖金增长约19%至800万美元。

苹果首席财务官Luca Maestri去年的薪酬增长约81%，为2,530万美元。

在库克掌舵下，去年苹果的情况大体不错，iPhone 6S和iPhone 6S Plus首周末的销量创纪录，在中国市场的销售情况则格外出彩。

但该公司在临近2015年年底时遇波折，其股价全年下跌4.6%左右，为全球信贷危机以来首次录得下跌。

截止去年9月26日，库克持有大约310万股未行权的苹果股票。根据苹果股票的周三收盘价，这些持股可令库克进账逾3.1亿美元。

这些股票的行权期为2016年8月至2021年8月。

周三，苹果股价一度跌破100美元，为近五个月以来首次跌破该价位，最终收报100.70美元。（完）