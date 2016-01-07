苹果CEO库克2015年薪酬为1030万美元

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透1月6日 - 苹果(AAPL.O)执行长库克2015年的薪酬增长11.5%，为1,030万美元。
根据监管文件，去年库克的基本薪资增长约14.4%至200万美元，非证券奖金增长约19%至800万美元。
苹果首席财务官Luca Maestri去年的薪酬增长约81%，为2,530万美元。
在库克掌舵下，去年苹果的情况大体不错，iPhone 6S和iPhone 6S Plus首周末的销量创纪录，在中国市场的销售情况则格外出彩。
但该公司在临近2015年年底时遇波折，其股价全年下跌4.6%左右，为全球信贷危机以来首次录得下跌。
截止去年9月26日，库克持有大约310万股未行权的苹果股票。根据苹果股票的周三收盘价，这些持股可令库克进账逾3.1亿美元。
这些股票的行权期为2016年8月至2021年8月。
周三，苹果股价一度跌破100美元，为近五个月以来首次跌破该价位，最终收报100.70美元。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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