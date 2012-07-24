iPhone 5接口变小带来新商机？

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透台北/香港7月23日电（记者 詹颖颐/李千仪）---苹果(AAPL.O)新款iPhone将采用更小接口，弃用十年来通用的宽接口。这一改变或令“果粉”不满，但也可能成为配件生产商的“福音”。
两名知情人士告诉路透，iPhone 5底部将配置19 pin连接口，而非通用的30 pin，为耳机插孔移位腾出空间。预计iPhone 5将在10月前後上市。
这意味着，新款iPhone如果没有转接器，将不能与音箱、充电器等各种配件相连，而这些早已是iPod、iPad和iPhone不可或缺的部分。
科技研究公司Canalys驻伦敦分析师坎宁安（Pete Cunningham）称：“这意味着，配件商将迎来新的商机。iPhone接口长期以来一直是统一标准，如果苹果如意料中做出改变，我认为，对於新的接口来说也是如此。”
苹果尚未回复电邮对此发表评论。
各大科技博客称，接口变小将为苹果新产品设计或电池增容提供空间，但苹果也可能仅仅是为了生产体积更小的产品。
瑞士罗技（Logitech）LOGN.VX是最大的苹果音箱生产商之一，该公司拒绝对此发表评论。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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