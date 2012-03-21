《消费者报告》测评发现新款iPad存发热问题

路透旧金山3月20日电（记者 Poornima Gupta/Edwin Chan）---美国《消费者报告》杂志在对苹果(AAPL.O)新款iPad测评後发现，该款设备运行时产生的温度较iPad 2高出许多。此前有用户也在网络论坛上抱怨称，高强度使用新款iPad导致机器过热手感不舒服。

《消费者报告》测评从电子设备到汽车等产品，该杂志测试後发现，新款iPad运行一款动作游戏45分钟後，温度达到116华氏度（47摄氏度），较iPad 2在类似情况下的温度高出13华氏度。

该杂志称，通过红外摄像对运行《无尽之剑2》（Infinity Blade II）之後的新款iPad和iPad 2进行对比，发现前者的温度要比後者高出12-13华氏度，具体数值取决於是否连接电源。

该杂志尚未最终决定是否推荐新款iPad。一位发言人建议消费者保持谨慎，但也表示，发热问题似乎不足以让该杂志不推荐该款设备。

《消费者报告》计划五天内发布针对新款iPad的最终测评报告。新款iPad自上周五在10余国家上市以来，销量已经超过300万台。

测评人员Donna Tapellini称：“在我们测试过程中，我一直手拿着新款iPad。当它达到最高温度时，感觉很热，但若短时间拿着并没有感到不适。”

苹果一名发言人称，新款iPad温度处於规格范围内。据苹果网站，新款iPad正常运行温度为32-95华氏度（0-35摄氏度），若温度不在此范围该设备则被迫关机。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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