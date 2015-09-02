苹果希望进军原创节目业务 已与好莱坞企业商谈--报道

路透9月1日 - Variety周一报道，美国消费电子公司苹果(AAPL.O)希望进军原创节目业务，以与Netflix Inc (NFLX.O)等视频串流企业展开竞争。

Variety援引消息人士报道称，最近几周苹果已与好莱坞企业高管进行了初步磋商，以探知他们对生产娱乐内容的兴趣。苹果希望明年起开始提供这一业务。

苹果发言人Tom Neumayr拒绝发表评论。

这一举动对于Netflix和亚马逊(AMZN.O)的Prime Video串流服务来说，可能意味着竞争加剧。

Netflix股价周二收盘重挫8.03%，报105.79美元。在股市普遍大跌中，亚马逊重跌3.19%，报496.54美元，苹果下挫4.47%至107.72美元。

Netflix因“纸牌屋”和“女子监狱”等原创节目获奖，而赢得大量观众。亚马逊则主要通过其推出的电视连续剧“透明人生”而建立了信誉，该剧今年稍早获得两项金球奖。

流媒体服务日渐受到青睐，尤其受到年轻人的欢迎，因为他们经常会长时间地看电视剧，却不想支付较贵的有线电视费用。

这令维亚康母(Viacom)(VIAB.O)、迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)和21世纪福斯(福克斯)(FOXA.O)等传统的媒体公司遭受冲击。这几家公司公布的业绩都令人失望。

Variety引述公司“高层管理人士”的话称，苹果的目标是创建开发和制作部门，负责制作长篇幅的在线流媒体内容。

报导还称，苹果打算在未来数月开始为该部门招兵买马，并表示尚不清楚该业务的重点是放在电视剧、电影还是二者兼顾。

“...我认为苹果至少10年内、甚至20年内都没有能力制作足够数量的原创内容，以支持一个独立的服务部门，”Wedbush Securities的分析师Michael Pachter表示。

然而他也表示，苹果坐拥的庞大现金储备将令Netflix的投资者感到紧张，因为苹果可以很轻松地赶上Netflix的支出水平。(完)

(编译 于春红/徐文焰；审校 许娜)

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