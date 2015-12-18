苹果任命Jeff Williams担任首席运营官

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透旧金山/班加罗尔12月17日（记者 Julia Love） - 苹果(AAPL.O)提拔长期担任公司高管的Jeff Williams担任首席运营官，库克在担任首席执行官前曾担任首席运营官。
Williams于1998年加入苹果，此前担任运营高级副总裁，监督Apple Watch的开发。
Williams将负责苹果的供应链以及服务和支持运营，并负责苹果的社会责任活动。
“Jeff绝对是我共事过的最佳运营高管，”库克在声明中称。
《华尔街日报》援引一名消息人士称，任命Williams担任首席运营官并不一定意味着Williams将成为库克的接班人。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透首尔10月25日 - 韩国联合通讯社周二引述韩国现代汽车集团未具名高管报导，该集团的管理层计划从本月开始自愿降薪10%，这是2009年以来的首次。
路透纽约10月20日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，银行业者需要持续监控自身奖励员工的方式，确保可兹提倡良好的行为表现。