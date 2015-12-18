苹果任命Jeff Williams担任首席运营官

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记者 Julia Love

路透旧金山/班加罗尔12月17日 - 苹果 提拔长期担任公司高管的Jeff Williams担任首席运营官，库克在担任首席执行官前曾担任首席运营官。

Williams于1998年加入苹果，此前担任运营高级副总裁，监督Apple Watch的开发。

Williams将负责苹果的供应链以及服务和支持运营，并负责苹果的社会责任活动。

“Jeff绝对是我共事过的最佳运营高管，”库克在声明中称。

《华尔街日报》援引一名消息人士称，任命Williams担任首席运营官并不一定意味着Williams将成为库克的接班人。(完)