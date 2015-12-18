苹果任命Jeff Williams担任首席运营官

更新版 1-中国数据：2016年经济平稳收官，2017年稳增长压力犹存
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
* 本文由路透中文网编译提供
记者 Julia Love
路透旧金山/班加罗尔12月17日 - 苹果 提拔长期担任公司高管的Jeff Williams担任首席运营官，库克在担任首席执行官前曾担任首席运营官。
Williams于1998年加入苹果，此前担任运营高级副总裁，监督Apple Watch的开发。
Williams将负责苹果的供应链以及服务和支持运营，并负责苹果的社会责任活动。
“Jeff绝对是我共事过的最佳运营高管，”库克在声明中称。
《华尔街日报》援引一名消息人士称，任命Williams担任首席运营官并不一定意味着Williams将成为库克的接班人。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
英国退欧欧盟引发市场大跌。公投后的第二天(2016年6月24日)，泛欧STOXX 600指数 跌7%，富时100指数 跌3.1%。