苹果执行长论及人工智能及增强现实 透露公司发展方向

路透旧金山7月26日 - 在iPhone销售连续第二季下滑之际，苹果(AAPL.O)执行长库克(Tim Cook)首度略为提及该公司在人工智能及增强现实(augmented reality)方面的努力，目的在于安抚投资人，告诉他们该公司已经准备好搭上下一波的科技热潮。

对于造成轰动的智能手机游戏精灵宝可梦GO，库克在盛赞之余强调，“苹果将增强现实放在长期的优先项目”，并将大力投资。增强现实是将电脑产生的内容与现实世界结合在一起，是目前最受瞩目的技术，精灵宝可梦GO掌握了首波先机。

库克同时强调苹果在人工智能方面的投资，目前苹果利用人工智能技术为用户提供内容建议，甚至是观察用户使用模式以提高设备电池寿命。

苹果这家科技业巨擘是出了名的保密到家，对于即将推出的产品守口如瓶，库克最新谈话为其未来发展透露些许线索。不过分析师多表示，在iPhone销售放缓之际，库克必须采取更多行动，展现手中的筹码。

增强现实和人工智能通常被认为不适于苹果，苹果是硬件制造商，通常只会在新技术成熟之时才会加以利用。TECHnalysis Research分析师Bob O'Donnell称，苹果在推出一件产品之前习惯保持沉默，与其竞争对手谷歌和Facebook(FB.O)的高调截然不同，O'Donnell表示苹果这种做法没有起到帮助作用。

“他们的处境很奇怪，他们想让世界知道自己在做什么，但又没什么可拿出来展示的，”他说道。

最终，库克坚称人工智能和增强现实等技术只会让iPhone的重要性更加提升。他表示苹果正在确保其产品能与精灵宝可梦GO等第三方产品完美兼容。

“这就是你们看到现在外面有如此多的iPhone在抓精灵的原因，”他称。(完)