库克暗示可穿戴式电脑或是下一代明星产品

苹果执行长库克周二表示有信心该公司继续“领先潮流”，而可穿戴式电脑也许会成为下一个明星产品。库克并未透露苹果是否正在研究可穿戴式产品，但表示可穿戴式电脑必须有卖点，而谷歌眼镜(Google Glass)的吸引力可能有限。图为库克。 路透