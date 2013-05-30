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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 30日 星期四 15:11 BJT

库克暗示可穿戴式电脑或是下一代明星产品

苹果执行长库克周二表示有信心该公司继续“领先潮流”，而可穿戴式电脑也许会成为下一个明星产品。库克并未透露苹果是否正在研究可穿戴式产品，但表示可穿戴式电脑必须有卖点，而谷歌眼镜(Google Glass)的吸引力可能有限。图为库克。

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