库克就苹果地图错误频出道歉 建议使用谷歌等地图服务

路透旧金山9月28日电（记者 Poornima Gupta）---苹果(AAPL.O)执行长蒂姆·库克（Tim Cook）周五就该公司地图服务错误频出向消费者道歉，还建议用户使用谷歌(GOOG.O)等其他竞争对手的相关服务。此举对苹果这样的巨头而言实属罕见。

苹果本月早些时候发布iPhone 5和iOS 6操作系统时，一并推出了自家的地图服务。

用户投诉苹果的地图服务不仅存在地理位置标注错误、提供信息不准等问题，还不具备谷歌地图提供的交通路线及街景图片等功能。

库克在苹果网站向用户致信称：“我们对这给用户造成的不满深表歉意，并在采取一切措施改善地图服务。”他还补充说，苹果没有履行向“我们用户提供完美体验”的承诺。

他建议用户在苹果改善地图服务产品期间，下载使用苹果商店的竞争对手地图服务，这实属意外之举。

“在我们改善地图服务期间，您可尝试其他替代服务，从苹果商店下载Bing、MapQuest及Waze等地图应用，也可去谷歌或诺基亚网站使用他们的地图，他们的应用可以在您的主屏上创建图标，”他在信函中说。

苹果通常不会推荐竞争对手的服务，而这封悔意十足的道歉信，则是苹果在库克领导下正在改变的迹象之一。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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