库克今年收入持稳 但股票奖励减少

路透旧金山12月27日 -苹果(AAPL.O)执行长(CEO)库克2013年的年收入与2012年大致持平，但基于业绩的股票奖励没有全部领到。今年苹果股价因为业内竞争激烈和获利压力而重挫。

苹果周五在股东投票信息声明中称，库克2013年收入425万美元，包括140万底薪和280万绩效奖金，与2012年大致相当。

但基于2012年8月24日至2013年8月25日的股东回报情况，库克放弃了约7,100股与年度业绩相关的股票奖励。苹果股价在那一年里挫跌了约四分之一。

苹果还建议股东投票反对维权投资者伊坎(CarlIcahn)的提议，伊坎建议苹果在2014会计年度回购500亿美元股票。这是苹果公司首次公开对伊坎的要求作出回应。

苹果周五辩称，其规模约1,000亿美元的资本回报计划实施的前六个月里，公司已通过派发股息和股票回购向股东返还了430亿美元。

“多变的竞争格局和公司快速的创新步伐都需要前所未有的投资、灵活态度和获取资源的渠道，”苹果建议股东反对伊坎提议时称。(完)

(编译 白云; 审校 李春喜)

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