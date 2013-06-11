《美国个股焦点》苹果发布新版iOS系统，推出iTunes Radio音乐流媒体服务

**能否继续创新**

苹果股价自9月触及705美元的高点以来已下跌37%，因重要的智能手机市场竞争加剧。一些投资者认为，前执行长贾布斯去世后，该公司难以再拿出原创的新产品。

苹果同时宣布了Mac个人电脑的新操作系统“Mavericks”。新操作系统的新功能包括多界面显示，给文件“加标签”等。

苹果还反常的与不知名的新企业Anki同台，后者得以展示一款游戏。

库克面临压力，要证明三星和谷歌等抢夺其市场份额之时，开辟智能手机和平板电脑市场的苹果没有放慢脚步。

据市场调研公司IDC，三星电子 第一季以33%的市场份额巩固其在智能手机市场的领先地位，苹果以18%的市占率紧随其后。

投资者的担心主要是，在智能手机和平板电脑市场愈发拥挤的情况下，苹果能否拿出更多开创性产品。

苹果股价在Nasdaq下跌0.66%，收报438.89美元。(完) (编译 兰秀娟/王丽鑫； 审校 徐文焰)