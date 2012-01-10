苹果执行长库克获价值近4亿美元股票奖励

路透1月9日电（记者 Alexei Oreskovic）---苹果(AAPL.O)执行长库克（Tim Cook）获得价值近4亿美元的一次性股票奖励，为十年来一家企业所授予的最大奖励金额。

苹果董事会给予库克100万股限制性股票（RSU），以示对库克的信任。库克去年8月接替乔布斯，掌舵苹果。

该公司在周一发布的一份代理文件中称，按照2011年8月24日苹果股票收盘价计算，这些股票奖励价值超过3.76亿美元，其中一半行权时间为2016年，另外一半为2021年。

根据该文件，乔布斯过去三年的工资为每年一美元，库克2011年的工资约为90万美元。

苹果称，对库克的奖励是一种留任和提拔工具，同时也是对库克在乔布斯病休期间管理公司的酬谢。

该公司在声明中称："董事会认为，库克继续任执行长对公司的成功和领导层平稳过渡至关重要。RSU奖励是一个长期留任激励措施。"（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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