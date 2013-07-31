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中国财经 | 2013年 7月 31日 星期三 16:33 BJT

苹果与中移动掌门商讨合作--声明

路透北京7月31日 - 中国移动通过电子邮件发布声明称，周二苹果公司(AAPL.O)首席执行官库克与中国移动(0941.HK)董事长奚国华进行了会面，商讨合作事宜。

中国移动是中国唯一没有售卖iPhone和iPad协议的电信商。

上周苹果表示，4-6月大中华区营收较上季度锐减43%。大中华区包括台湾和香港。(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)

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