库克暗示可穿戴式电脑或是下一代明星产品

路透加州5月29日 - 苹果(AAPL.O)执行长库克周二看好该公司继续“领先潮流”，可穿戴式电脑也许会成为下一个明星产品。

“探索这个领域的时机已经成熟.”库克在All Things Digital年会上表示。会上聚集了众多科技和媒体高层。

“每个人都跃跃欲试，我想将来会有非常多的公司跟进参与。”

库克发表这番谈话，正值外界越来越担心创造出智能手机和平板电脑的苹果保不住领导市场的优势。苹果获利成长速度减缓，股价深受打击。

库克并未透露苹果是否正在研究可穿戴式产品，但表示可穿戴式电脑必须有卖点，而谷歌眼镜(Google Glass)的吸引力可能有限。谷歌眼镜是一款介于移动电脑和眼镜之间的产品，能录影像，也能上网。

“现在还没有哪个产品能让一个从未戴过眼镜、手带或手表的孩子戴上它，至少我没见过，”他说。“所以我认为这个领域要解决的方面还很多。”

库克也表示他对电视产品有一个“宏伟愿景”，远远超过目前定价99美元的苹果电视影音串流设备，不过他并未细说。苹果多年来一直对开发电视领域很有兴趣。

在被问到苹果是否不再酷了，库克回答“当然不是”，并接着举出设备销售与使用率数字为佐证。不过他承认对于股价骤跌感到失望。(完)

(编译 梁睿雪; 审校 沈以文)

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