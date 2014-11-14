互联网产业：苹果iOS系统被曝出存在漏洞，美国政府提醒警惕黑客攻击

路透11月13日 - 美国政府周四对苹果 的iPhone和iPad用户发出警告，提醒当心黑客攻击。黑客可能利用苹果iOS操作系统的漏洞，窃取用户的敏感信息。

在美国国家网络和通信集成中心和美国计算机紧急响应小组的在线通告中，政府称黑客可能利用一项新确认的名为“假面攻击”的技术进行攻击。

网络安全公司FireEye Inc 本周稍早披露了“假面攻击”利用的这个漏洞，称黑客已经利用该漏洞发起名为“网络潜伏者”的行动，并可能进行更多攻击。

政府称，黑客可能窃取登陆信息、获得存储在iOS设备上的敏感信息，并远程监控这些设备的活动。但如果用户只安装苹果应用商店提供的软件，或自己公司的应用，就可以避免黑客攻击。

苹果在发给路透的电邮声明中称，“我们设计的OS X和iOS系统具有内置安全防范机制，能够保护用户并在他们安装可能具有恶意的软件时发出警告。目前我们还没有听到有用户已经遭到攻击。”

政府的通告称，用户在浏览网页时，如果有窗口弹出，请不要点击“安装”。如果iOS系统发出警告，称“不信任应用开发商”，用户应当点击“不信任”，并立即卸载该应用。(完)