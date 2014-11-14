互联网产业：苹果iOS系统被曝出存在漏洞，美国政府提醒警惕黑客攻击

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透11月13日 - 美国政府周四对苹果 的iPhone和iPad用户发出警告，提醒当心黑客攻击。黑客可能利用苹果iOS操作系统的漏洞，窃取用户的敏感信息。
在美国国家网络和通信集成中心和美国计算机紧急响应小组的在线通告中，政府称黑客可能利用一项新确认的名为“假面攻击”的技术进行攻击。
网络安全公司FireEye Inc 本周稍早披露了“假面攻击”利用的这个漏洞，称黑客已经利用该漏洞发起名为“网络潜伏者”的行动，并可能进行更多攻击。
政府称，黑客可能窃取登陆信息、获得存储在iOS设备上的敏感信息，并远程监控这些设备的活动。但如果用户只安装苹果应用商店提供的软件，或自己公司的应用，就可以避免黑客攻击。
苹果在发给路透的电邮声明中称，“我们设计的OS X和iOS系统具有内置安全防范机制，能够保护用户并在他们安装可能具有恶意的软件时发出警告。目前我们还没有听到有用户已经遭到攻击。”
政府的通告称，用户在浏览网页时，如果有窗口弹出，请不要点击“安装”。如果iOS系统发出警告，称“不信任应用开发商”，用户应当点击“不信任”，并立即卸载该应用。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。