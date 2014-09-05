苹果将增加iCloud安全警告措施--WSJ

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透9月5日 - 《华尔街日报》报导称，苹果(AAPL.O)正在计划采取更多措施阻止黑客入侵用户账号，但否认因公司缺乏安全措施导致名人私密照泄漏到网上。
苹果执行长库克接受该报采访时称，当有人试图修改用户账号密码、向新设备储存iCloud数据或有设备首次登陆用户账号时，苹果将通过电子邮件和推送通知提醒用户。
苹果下周将发布新款iPhone，该公司目前正在快速采取措施恢复用户对其系统安全的信心。
一些安全专家指责苹果未使用双重身份验证（two-factor authentication）来确保设备和软件更为安全。
路透尚未联系到苹果就此置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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