苹果向Mac用户首次推送自动安全更新

路透波士顿12月23日 - 苹果公司(AAPL.O)首次向Mac用户推送自动安全更新，以帮助防护新发现的安全漏洞。安全研究人员曾警告，新发现的这些漏洞能让黑客远程控制电脑。

苹果公司发言人Bill Evans称，公司于周一发布该软件，以修复OS X操作系统中Network Time Protocol（NTP， 网络时间协议 ）存在的严重安全漏洞。

NTP可以用来同步电脑系统中的时钟。

苹果以前发布安全补丁时都是通过常规的软件更新系统进行，这往往需要用户自己手动更新。

Evans称，公司这次决定自动推送NTP安全补丁，是因为漏洞很严重，公司希望尽快保护消费者。

“此次更新是无缝的，甚至不需要重启电脑，”他说道。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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