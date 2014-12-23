苹果向Mac用户首次推送自动安全更新

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透波士顿12月23日 - 苹果公司(AAPL.O)首次向Mac用户推送自动安全更新，以帮助防护新发现的安全漏洞。安全研究人员曾警告，新发现的这些漏洞能让黑客远程控制电脑。
苹果公司发言人Bill Evans称，公司于周一发布该软件，以修复OS X操作系统中Network Time Protocol（NTP， 网络时间协议 ）存在的严重安全漏洞。
NTP可以用来同步电脑系统中的时钟。
苹果以前发布安全补丁时都是通过常规的软件更新系统进行，这往往需要用户自己手动更新。
Evans称，公司这次决定自动推送NTP安全补丁，是因为漏洞很严重，公司希望尽快保护消费者。
“此次更新是无缝的，甚至不需要重启电脑，”他说道。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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