苹果手机推出之前美国中情局便寻求破解其安全系统

路透法兰克福3月10日 （记者 Eric Auchard） - 新闻调查网站The Intercept周二援引从斯诺登处所获的文件报导称，美国中央情报局研究人员近十年来一直研究如何破解保护苹果手机和平板电脑的安全系统。

The Intercept的报告援引了美国政府绝密文件，这些文件显示美国政府研究人员开发了一种XCode版本，向苹果应用商店里发布的程序安装监控后门。XCode是苹果的软件应用开发工具。

The Intercept曾公布了诸多斯诺登泄露的文件。该网站的编辑有格伦?格林沃尔德（Glenn Greenwald）与劳拉?波伊特拉斯（Laura Poitras），前者因率先披露“棱镜门”而荣膺普利策奖，后者因制作讲述“棱镜门”的纪录片《第四公民》而捧得奥斯卡2014年最佳纪录片奖。

The Intercept称，最近的文件涵盖2006-2013年间的资料，但未能证明美国情报研究人员是否已成功破解苹果保护用户数据与通信的加密编码系统。

The Intercept称，政府安全研究人员入侵苹果产品的行动最早始于2006年，就在苹果发布首款iPhone前一年，并一直持续到2010年苹果发布iPad之时及之后。

The Intercept称，破解苹果的安全系统是美国政府一项绝密计划的一部分，并获得了英国情报研究人员的协助。这项绝密计划旨在入侵包括谷歌安卓手机在内的“海外和国内的安全通信产品”。

去年九月，苹果宣布，iOS8系统的大量用户数据将处于用户口令加密之下，即使是苹果公司本身，也无法从iOS8设备中提取用户数据，即便政府出示搜查令也不行。谷歌紧随其后，表示同样计划加强数据加密功能。

苹果的一位发言人重申了首席执行官库克有关隐私的公开声明，但拒绝进一步置评。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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