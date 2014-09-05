苹果将增加iCloud安全警告措施--WSJ

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
(本文由路透中文网编译提供)
路透9月5日 - 《华尔街日报》报导称，苹果 正在计划采取更多措施阻止黑客入侵用户帐号，但否认因公司缺乏安全措施导致名人私密照泄漏到网上。
苹果执行长库克接受该报采访时称，当有人试图修改用户帐号密码、向新设备储存iCloud数据或有设备首次登录用户帐号时，苹果将通过电子邮件和推送通知提醒用户。
苹果下周将发布新款iPhone，该公司目前正在快速采取措施恢复用户对其系统安全的信心。
一些安全专家指责苹果未使用双重身份验证（two-factor authentication）来确保设备和软件更为安全。
路透尚未联系到苹果就此置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。