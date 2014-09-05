苹果将增加iCloud安全警告措施--WSJ

(本文由路透中文网编译提供)

路透9月5日 - 《华尔街日报》报导称，苹果 正在计划采取更多措施阻止黑客入侵用户帐号，但否认因公司缺乏安全措施导致名人私密照泄漏到网上。

苹果执行长库克接受该报采访时称，当有人试图修改用户帐号密码、向新设备储存iCloud数据或有设备首次登录用户帐号时，苹果将通过电子邮件和推送通知提醒用户。

苹果下周将发布新款iPhone，该公司目前正在快速采取措施恢复用户对其系统安全的信心。

一些安全专家指责苹果未使用双重身份验证（two-factor authentication）来确保设备和软件更为安全。

路透尚未联系到苹果就此置评。（完）