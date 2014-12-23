苹果向Mac用户首次推送自动安全更新

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿12月23日 - 苹果公司 首次向Mac用户推送自动安全更新，以帮助防护新发现的安全漏洞。安全研究人员曾警告，新发现的这些漏洞能让黑客远程控制电脑。
苹果公司发言人Bill Evans称，公司于周一发布该软件，以修复OS X操作系统中Network Time Protocol（NTP， 网络时间协议 ）存在的严重安全漏洞。
NTP可以用来同步电脑系统中的时钟。
苹果以前发布安全补丁时都是通过常规的软件更新系统进行，这往往需要用户自己手动更新。
Evans称，公司这次决定自动推送NTP安全补丁，是因为漏洞很严重，公司希望尽快保护消费者。
“此次更新是无缝的，甚至不需要重启电脑，”他说道。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。