苹果将部分中国用户数据转存中国电信服务器

路透北京8月15日（记者Gerry Shih/Paul Carsten） - 苹果(AAPL.O) 已开始将部分中国用户的个人数据转存到中国大陆服务器上。

苹果将用户数据转存中国大陆的做法标志着与部分美国科技公司政策背道而驰，比如谷歌(GOOGL.O) 就一直因审查及隐私方面的原因拒绝在中国设立数据中心。

苹果称此举旨在改善其云服务的速度及可靠性，用户可使用云服务存储图片、电邮及其它数据。数据中心离客户所在地越近，服务就更快捷。

苹果周五发布的声明称，中国电信(0728.HK)为苹果数据储存提供服务器。

“苹果将十分严肃地对待用户安全及隐私，”声明称。“我们选择中国电信为数据中心提供商，旨在为我们中国大陆的用户增加带宽并改进性能。服务器上的所有数据都是加密存储的，中国电信也无法访问数据。”

一名了解情况的消息人士表示，中国电信服务器上的苹果数据密钥将离岸存储，中国电信无法使用。

苹果称已为iMessage等服务设计出了加密系统，苹果自己都无法解锁。但一些专家对在政府要求访问数据的情况下苹果还能否保护用户数据持怀疑态度。

“他们（苹果）称数据是受保护的、安全的，这就有点儿不老实了，因为如果想在那里开展业务，他们就必须配合当局的要求，”搜索公司Danwei.com总裁金玉米(Jeremy Goldkorn)称。金玉米还称存储在美国的数据也受美国方面的类似监管。

中国电信发言人拒绝就此置评。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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