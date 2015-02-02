苹果计划斥资将亚利桑那州蓝宝石玻璃工厂改造为数据中心

美国基金投资者投资海外股票基金的速度为近两年最快--ICI

路透纽约5月10日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布最近一周数据 显示，美国基金投资者向海外股票投资的速度为近两年来最快，他们押注 全球经济持续好转。 数据显示，投资者向投资海外股票的美国共同基金和上市交易基金投 入78亿美元，为连续第22周呈现资金流入，且为2015年7月以来最大单周 流入规模。当周投资者对国内股票基金赎回43亿美元。 美股经历了长达八年的牛市和去年美国大选后的涨势后，国内股票的 高价让美国投资者望而却步。 “部分因素在于美国股票价格昂贵，但在其他地方确实有一些不错的 机会，”Deltec International Group投资总监Atul Lele说，指称日本 股市是他所认为全球机会最大的市场之一。 他说，美国经济动能正在减缓，但全球数据在改善。 “几年前我们看到的美国扩张，现在开始向全球其他国家扩展，”L