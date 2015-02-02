苹果计划斥资将亚利桑那州蓝宝石玻璃工厂改造为数据中心

专访：巴基斯坦“一带一路”负债额最高将为一年50亿美元--政府顾问
路透伊斯兰堡5月10日 - 巴基斯坦政府首席经济学家Nadeem Javaid表示，巴国偿还中国“一带一路”项目的债务以及其他金额，在2022年时将在50亿美元左右触顶，但用这个新运输走廊所收取的转运费来支应可绰绰有余。
路透2月2日 - 苹果称，计划投资20亿美元将位于亚利桑那州的一家破产的蓝宝石玻璃工厂改造成数据中心。
2013年苹果同GT Advanced Technologies GTAT.O 合伙在亚利桑那州的梅萨建设了这家生产防刮擦的蓝宝石屏幕的工厂。
但去年10月GT Advanced Technologies提交破产申请，并关闭了这家工厂，因苹果的新款iPhone未使用GT Advanced Technologies生产的蓝宝石玻璃屏。
“这项数十亿美元的项目是我们有史以来规模最大的投资之一，”苹果发言人Rachel Wolf周一在一份声明中表示。
苹果表示，此次投资预计将创造600个工程和建筑方面的岗位。此外该公司还称，数据中心将主要依靠太阳能供电。(完)
(编译 洪曦; 审校 母红)
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