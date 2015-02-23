苹果将投资17亿欧元在爱尔兰和丹麦建立新数据中心

路透2月23日 - 美国消费电子公司苹果(AAPL.O)表示，将投资17亿欧元(合19亿美元)在欧洲建立两个数据中心，它们将完全由可再生能源为动力。

苹果表示，这两家位于爱尔兰和丹麦的数据中心将支持全欧洲客户的苹果线上服务，包括iTunes Store, App Store, iMessage, Maps和Siri。(完)

(编译 于春红; 审校 王丽鑫)

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