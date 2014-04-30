苹果发售120亿美元债券 投资者需求旺盛

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约4月29日 -投资者周二一窝蜂地抢购苹果公司新发行的120亿美元债券，这次发售的债券由七部分组成，是苹果在美国债市的第二次融资。
据称截至中午时分，认购额已经超过400亿美元，不过消息人士称，由于簿记建档期间利差缩窄，最终认购额更接近350亿美元。
苹果原先的目标是融资80-100亿美元，定价将在周二稍晚进行。
苹果债券的评级为AA，由于需求强劲，价格可能低于该公司仍在流通中的债券，这对苹果来说是一次成功。
周二仅推出了美元计价债券，由德意志银行和高盛牵头安排。以后将发行欧元和英镑计价债券。
苹果将发售三年期、五年期、七年期和10年期固息债券，以及三年期和五年期浮息债券。
三年期固息债的参考价格为较美国公债加码20个基点(上下浮动2个基点)，五年期固息债较美国公债加码40个基点(上下浮动2.5个基点)，七年期固息债较美国公债加码62.5个基点(上下浮动2.5个基点)，10年期固息债较美国公债加码80个基点(上下浮动3个基点)，30年期固息债较美国公债加码100个基点。
投资者对苹果债券需求旺盛，据信苹果在伺机发售欧元或英镑债券。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
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