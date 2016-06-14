苹果加强Siri功能 但在人工智能领域仍落后于竞争对手

路透6月13日（记者 Julia Love） - 专家们称，苹果周四公布了Siri语音助手的一系列功能升级，但在人工智能这个炙手可热的领域苹果仍落后于谷歌和亚马逊等竞争对手。

苹果最大的动作是向第三方开发商开放Siri，为用户使用Siri呼叫优步或发微信提供便利。

人工智能专家对此表示欢迎，称这是重大进步，因为越多人使用、人工智能系统会变得越好。

但一些人提出苹果为什么不早些开放Siri平台的问题，提到亚马逊(AMZN.O)的Alexa、微软(MSFT.O)的Cortana和谷歌(GOOGL.O)的同类产品已经向开发商开放。

“是否为时已晚？”Allen Institute for Artificial Intelligence首席执行官、华盛顿大学教授Oren Etzioni问道。“Siri已经推出五年了，仍在尝试学习如何与其他程序合作。”

语音助手最终可能完成目前需要智能手机应用或键盘和鼠标才能完成的任务，因为被视为所有大型科技企业的关键战场。

语音助手之战的胜利者或许能够从其平台上的购买中分一杯羹，并能为自己以及合作者的产品引来用户。（完）