苹果对滴滴出行投资10亿美元

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透5月12日 - 苹果(AAPL.O)周四宣布，对中国打车服务公司滴滴出行投资10亿美元，苹果首席执行官(CEO)库克称，这将有助于苹果更好地理解重要的中国市场。
苹果正努力振兴在中国的销售，中国是该公司第二大市场。上月中国监管机构关闭了苹果的在线书籍和电影服务，使该公司面临压力，库克本月将前往中国。
通过这笔投资，苹果将获得滴滴出行规模相当大的一笔股份。库克在一次采访中称，他认为苹果和滴滴出行将来有合作机会。
“我们的投资出于一些战略原因，包括更加了解中国市场某些特定板块的机会，”他称。“当然，我们相信假以时日，投资也会带来丰厚回报。”
滴滴出行以滴滴快的为人所知，该公司在一份声明中称从苹果获得的资金是目前为止收到的最大一笔投资。该公司之前也曾筹得数以十亿美元计资金，目前主导中国拼车市场。公司表示，每天完成逾1,100万笔召车订单，占据中国民间召车市场份额的87%以上。
投资者密切关注苹果动向，看其是否会进入汽车领域。消息人士曾对路透表示，苹果已聘请很多汽车行业专家，并且正在研究开发自动驾驶汽车。
库克表示，苹果的重点仍放在车内体验方面。该公司推出的CarPlay系统可将智能手机与汽车娱乐信息系统相连。
尽管中国经济增长减速令苹果在中国的销量大幅下降，但库克强调，他对这一市场仍有信心。
该交易“反映出我们对他们业务的增长情况感到兴奋...而且我们对中国经济的长期发展仍有信心，”库克称。(完)
(编译 李春喜/王丽鑫/徐文焰；审校 戴素萍/李婷仪/张明钧)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。