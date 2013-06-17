更新版-美国个股：苹果称六个月内收到美国执法机构最多达5,000次索取数据的请求

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路透6月17日 - 美国消费电子公司苹果 周一表示，该公司在过去六个月中，收到4,000-5,000次美国执法机构要求提供客户数据的请求，用于刑事调查和国家安全事务。

微软 和Facebook 上周公布了类似的数据，而在此之前，它们与美国国家安全当局就信息披露达成了一项协议。

“我们已要求美国政府允许我们报告收到多少与国家安全有关的请求，以及我们处理这些请求的情况。我们已被授权分享部分这类数据，”苹果表示。

苹果在其网站上公布的声明中称，上述4,000-5,000次数据请求是在2012年12月1日到2013年5月31日间收到的，涉及9,000-10,000个账户或设备。这些请求来自联邦、州和地方当局。

浏览苹果网站上的英文声明，请点击：(link.reuters.com/bar88t)

苹果称，最常见的请求来自警方，用于调查抢劫案和其它犯罪、寻找失踪儿童、试图定位阿尔茨海默病患者、或阻止自杀行为。

苹果称，“苹果一贯把保护客户私人数据置于优先地位，我们没有从一开始就收集或保有大量关于客户的个人细节情况数据。”

苹果称，在iMessage和FaceTime上的会话“受到了端到端加密的保护，因此，除了发信人和接受者外，任何人都无法看到或读到这些信息。苹果亦无法解密这些数据”。(完)