苹果称过去一年里雇用的女性员工增长65%

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透8月13日 - 苹果称，为增加雇员的多样性，过去一年里在全球雇用了超过11,000名女性员工，较上年增长了65%。
“今年前六个月，我们在美国雇用的员工近50%是女性、黑人、拉美裔或印第安人，”苹果执行长库克在公司网站刊发的讲话中说道。(apple.co/1q6OBbr)
库克表示这方面仍有很多工作要做。
截止到2014年9月，苹果拥有全职雇员92,600人。
多样性报告最近在全美引发热议，矽谷的科技企业缺乏多样性以及如何改善性别和种族比例成为中心话题。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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