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货币新闻 | 2015年 8月 14日 星期五 10:29 BJT

苹果称过去一年里雇用的女性员工增长65%

(本文由路透中文网编译提供)

路透8月13日 - 苹果称，为增加雇员的多样性，过去一年里在全球雇用了超过11,000名女性员工，较上年增长了65%。

“今年前六个月，我们在美国雇用的员工近50%是女性、黑人、拉美裔或印第安人，”苹果执行长库克在公司网站刊发的讲话中说道。(apple.co/1q6OBbr)

库克表示这方面仍有很多工作要做。

截止到2014年9月，苹果拥有全职雇员92,600人。

多样性报告最近在全美引发热议，矽谷的科技企业缺乏多样性以及如何改善性别和种族比例成为中心话题。(完)

编译：王凤昌 发稿：程芳

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