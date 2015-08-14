苹果称过去一年里雇用的女性员工增长65%

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透8月13日 - 苹果称，为增加雇员的多样性，过去一年里在全球雇用了超过11,000名女性员工，较上年增长了65%。
“今年前六个月，我们在美国雇用的员工近50%是女性、黑人、拉美裔或印第安人，”苹果执行长库克在公司网站刊发的讲话中说道。(apple.co/1q6OBbr)
库克表示这方面仍有很多工作要做。
截止到2014年9月，苹果拥有全职雇员92,600人。
多样性报告最近在全美引发热议，矽谷的科技企业缺乏多样性以及如何改善性别和种族比例成为中心话题。(完)
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
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