苹果无法逃避各州提出的电子书反垄断官司--法官

路透纽约4月15日 -关于数州首席检察官指控苹果(AAPL.O)与五家大型出版商合谋操纵电子书价格一案，苹果让这起诉讼不成立的努力遭遇挫败。

美国地方法院法官Denise Cote的裁决，为33州及属地的首席检察官继续推进诉讼铺平道路，另外也有代表消费者的律师参战，要求苹果就7月14日的审判付出数以亿美元计的损害赔偿。

在历经一场未有陪审团参与的审判后，Cote在7月认定苹果自2009年至2010年与出版商合谋调高电子书价格，并妨碍亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)等对手竞争。

各州和美国司法部已经展开责任归属调查，苹果并未对此提出异议，同时苹果在9月接到后续的强制令，强迫指派一名监察人士以了解该公司是否依法行事。

但随着此案进入认定损害阶段，苹果提出抗辩，称各州没有寻求损害赔偿的立场，并辩称各州并未提出其所受到的任何伤害。

然而Cote表示，各州的确有推进此案诉讼程序的立场，要下此结论并不困难。

Cote写道，“关于寻求终止违反反垄断法诉讼的立场，以及寻求违反反垄断法损害赔偿的立场，苹果并未提出任何依据来支持该公司在此倡言的两者区别。”

这个由多州共同发起的诉讼是由德州及康乃狄格州的首席检察官所主导。康乃狄格州首席检察官George Jepsen的发言人Jaclyn Falkowski在一封电子邮件中表示，该检察办公室对于此一裁决感到欣慰。

一名苹果的发言人并未立即回应置评请求。该公司已就这起民事诉讼中的责任厘清提出上诉，同时否认有任何做错的地方。

原告检察官及律师寻求8.4亿美元的损害赔偿。(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)

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